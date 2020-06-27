Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Сложный устойчивый рельеф на границе между верхней и нижней мантией Земли обнаружили учёные-геологи из Китая и США, проанализировав результаты наблюдений сотен сейсмических станций. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Science.

Чтобы подтвердить существовавшую ранее гипотезу исследователи проанализировали показатели с сейсмических станций, полученные по одним и тем же событиям, в частности, по землетрясениям в Боливии 1994-го и в Охотском море 2008 и 2012 годов.

Геофизики использовали суперкомпьютер «Тигр», расположенный в Принстонском университете, для моделирования рассеивания сейсмических волн в глубине Земли при этом землетрясении.

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Выяснилось, что на глубине около 660−670 километров формируется устойчивый рельеф. Новые возможности позволили учёным закартировать полученные данные и создать своеобразную «топографическую карту» поверхности для нижней мантии для целого региона в Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что результаты исследования позволят учёным лучше понять историю формирования нашей планеты.