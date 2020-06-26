Рим, , 20:23 — REGNUM Коронавирус не способен передаваться с помощью комаров. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили специалисты Национального института здравоохранения Италии (ISS).

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.

В целом, сотрудники ISS пришли к выводу, что кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Речь в данном случае идет не только об обычных комарах, но и о тигровых комарах, которые способны распространять вирус Денге и другие болезни.