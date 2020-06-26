Обнинск, Калужская область, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 26 июня, глава Калужской области Владислав Шапша принял участие в совещании по вопросам создания и развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске.

В Калужской области создадут Парк атомных и медицинских технологий Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, мероприятие прошло в режиме видеоконференции в недавно построенном здании бизнес-инкубатора технопарка «Обнинск». В совещании участвовали генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, а также председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы ФС РФ Геннадий Скляр, члены регионального правительства, ректор национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн, руководители профильных научно-исследовательских институтов, генеральный директор АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» Анатолий Сотников.

Особенностью калужского ИНТЦ будет являться развитая сеть расположенных в Обнинске уникальных производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-энергетический институт им А.И.Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф.Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова и других. Преимуществом — партнерство с глобальной технологической компанией — госкорпорацией «Росатом», а также с НИЯУ МИФИ.

Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов. На базе ИНТЦ в Калужской области может быть реализован первый российский проект Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) с ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину и новые неэнергетические технологии, локализацией исследовательских центров, шоурумов дивизионов госкопорации «Росатом» и её международных партнеров.

В Калужской области создадут Парк атомных и медицинских технологий Пресс-служба правительства Калужской области

Планируется, что управление объектами ИНТЦ и все бизнес-процессы будут базироваться на современных цифровых технологиях: это будет «умная территория», на базе которой будут создаваться и апробироваться новые решения «умного города». Совместно с госкорпорацией «Росатом» в центре планируется реализовать несколько совместных проектов в области технологий и другие.

Для реализации задач в области медицинских исследований планируется строительство научно-клинического центра, который также станет полигоном апробации решений цифровой медицины. Совместно с НМИЦ «Радиологии» планируется реализация масштабного проекта по оцифровке накопленной базы данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия врачебных решений в соответствии с мировыми трендами развития медицины. Эта задача соответствует стратегическим приоритетам нацпроекта «Здравоохранение».

Уже сейчас компании Фармацевтического кластера и IT кластера, расположенные на территории Калужской области, проявляют высокую заинтересованность в создании ИНТЦ и получении статуса резидента, что создаст благоприятную среду для реализации проектов с активным внедрением цифровых технологий. В настоящее время определен каркас будущей инфраструктуры ИНТЦ, в состав которого войдет технопарк в Обнинске.

В ходе совещания обсуждалось текущее состояние проекта. Речь в частности шла о проектах госкорпорации «Росатом» и инновационных проектах Калужской области, предлагаемых к реализации на площадке ИНТЦ. Рассматривались перспективы развития образовательной экосистемы Обнинска: ИНТЦ-университет-город.

Владислав Шапша назвал проект создания Инновационного научно-технологического центра в Обнинске важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач — сбережение здоровья граждан: «Это один из четырех проектов, которые поддерживает правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики».

В Калужской области создадут Парк атомных и медицинских технологий Пресс-служба правительства Калужской области

Алексей Лихачёв подчеркнул высокую заинтересованность госкопорации «Росатом» в участии в программах Инновационного научно-технологического центра, в том числе по направлениям международного сотрудничества, подготовки и повышения квалификации кадров для отрасли. Он также заметил, что свойственная Калужской области атмосфера поддержки бизнеса и перспективных инициатив позволяет корпорации планировать реализацию в регионе новых планов.

По словам Михаила Котюкова, у будущего центра есть все предпосылки стать успешным и результативным с учетом большого научного потенциала его участников. Кроме того, в настоящее время обнинский проект имеет одну из самых высоких стадий подготовки. «Со своей стороны мы готовы содействовать в запуске такого важного и содержательного проекта», — сказал он.

По мнению Анатолия Артамонова, деятельность нового научно-технологического центра в Обнинске будет способствовать развитию всей научной и образовательной инфраструктуры наукограда и региона в целом. Он поблагодарил президента и правительство России за поддержку проекта и всех, кто участвовал в работе над ним: «Теперь наша задача — наполнить практическим содержанием это решение».

По окончании совещания его участники во главе с руководителем региона посетили офисы инновационных компаний — резидентов бизнес-инкубатора.

Потенциальные резиденты ИНТЦ — 36 компаний. Уже начали работу ООО «Грин-Стафф» (разработка передовых технологий выращивания различных культур микрозелени в условиях города), ООО «Все Автосервисы» (разработка программного обеспечения для выстраивания эффективного взаимодействия между автомобилистами и станциями технического обслуживания), ООО «Нейронет Логистик» (разработка программного обеспечения для автоматизированного подсчета пассажиров в системах общественного транспорта), ООО «АНВИ-СМАРТГРИН» (разработка высокоэффективных драйверов для светодиодных систем освещения), ООО «Сканикс» (разработка программного обеспечения для создания систем технического зрения).