Мадрид, , 17:44 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в сточных водах Барселоны ещё в марте 2019 года. К такому выводу пришла группа исследователей Университета Барселоны.

«Эти результаты… говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире», — сказано в сообщении на сайте университета.

Уточняется, что данное исследование проводилось в рамках испанского проекта изучения сточных вод для определения содержания вируса и своевременного принятия мер для недопущения новых волн эпидемий.

Сперва в ходе исследования было установлено, что уровень концентрации генома коронавируса SARS-CoV-2 в сточных водах четко совпадал с динамикой выявления случаев COVID-19 среди населения. Далее было обнаружено, что вирус был в сточных водах уже 15 января, тогда как о первых выявленных случая в Испании объявили только в конце февраля.

Но самым большим открытием стало то, что коронавирус был обнаружен в сточных водах за март 2019 года. Уточняется, что изучались образцы сточных вод, взятые в период с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все они были отрицательными за исключением образца за март 2019 года. В нем геномы SARS-CoV-2 были обнаружены в очень небольшом количестве, но они дали точный результат при проведении теста ПЦР.

Ученые считают, что связано это с тем, что в Барселону приезжает огромное количество туристов. По всей видимости, тем, кто заразился коронавирусом еще до официального объявления пандемии, ставили диагноз «грипп», так как он имеет схожие симптомы.