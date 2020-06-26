Нарьян-Мар, , 17:19 — REGNUM Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики проведут этим летом цикл исследовательских работ по изучению влияния нефтедобычи на трансформацию экосистем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Экспедиция стартует 29 июня 2020года. В составе группы — шесть учёных. Научная группа проведёт отбор проб грунта, воды, растений и гидробионтов, а затем определит изотопный состав радионуклидов, которые могут содержаться в образцах.

«Предварительный отбор проб, проведённый в ходе экспедиции в феврале 2020 года в западной части НАО, показал, что вероятность обнаружения искусственных радионуклидов достаточно высока. Лабораторный анализ выявил присутствие стронция-90 и цезия-137 в речной рыбе и пробах снега», — сообщили в центре.

Работа по изучению трансформации наземных экосистем приморских территорий Севера, находящихся под влиянием добычи алмазов и нефти, ведётся в рамках госзадания. Сбор проб будет осуществляться в ключевых точках на ненарушенной территории в западной части округа, в техногенно изменённой центральной зоне НАО и в восточной части, где ведутся разработки углеводородных месторождений.

Ученые отмечают, что НАО — наименее изученный с точки зрения радиоэкологии регион СЗФО. Потенциальное влияние радиации на состояние тундровых экосистем до сих пор неизвестно. Отдельные исследования на предмет последствий ядерных испытаний на Новой Земле проводились в 1990-е годы в рамках международных программ. Но, как отмечают учёные, многие объекты остались без внимания.

Особый интерес представляет дельта реки Печора (центральная зона НАО). В ноябре 1980 года на Кумжинском газокондесатном месторождении, находящемся примерно в 60 км к Северо-Востоку от столицы НАО Нарьян-Мара, произошёл мощный неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси, а затем начался пожар. Для его ликвидации на глубине порядка 1,5 тысяч метров был взорван ядерный заряд мощностью 37,6 килотонны (ядерный заряд «Пирит»).

Ранее представитель компании, намеренной вести разработку месторождения заявлял о том, что радиационная обстановка на объекте соответствует естественным значениям. Однако, как считают учёные, вне зависимости от геологических условий места проведения подземного взрыва и его мощности подобные объекты могут иметь последствия и скрытые угрозы. Техногенная радиация способна распространяться по системам трещин и разломов, водоносным, газовым и нефтяным горизонтам.

Владельцы лицензии на добычу закрыли учёным доступ к месторождению, поэтому специалисты ФИЦКИА УрО РАН проведут отбор проб на прилегающих территориях.

«По радионуклидному составу можно определить, являются ли они продуктами деления, либо это следствие глобального переноса после аварии на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний в глобальном масштабе, — пояснил заведующий лаборатории центра Евгений Яковлев. — Есть и другой момент, связанный не только с техногенной опасностью, но и с естественной. Многие месторождения газа и нефти имеют определенный радиационный фон. В породах-коллекторах, как правило, в глинистых сланцах, содержится большое количество радия-226 и других радионуклидов, которые встречаются и в минерализованных попутных водах. В отдельных случаях образованные осадки по значению удельной активности радионуклидов можно отнести к радиоактивным отходам. Миллионы кубометров воды с радионуклидами выкачиваются из земных пластов и могут загрязнять окружающую среду. Выброс — это большая опасность для биоты. И не стоит забывать, что Печора является рыбопромышленной рекой. Для морской среды может представлять опасность разработка месторождений, расположенных на шельфе».

Итогом анализа отобранных проб станут выводы о влиянии радионуклидов на экологическое состояние тундры. Кроме того, учёные смогут выработать практические рекомендации по разработке нормативной базы обращения с отходами с повышенным содержанием естественных радионуклидов, образующихся при нефте‑ и газодобыче. Также будет проведена оценка влияния ионизирующего излучения на местных жителей через конечный продукт пищевой цепи (ягель-олень-человек).