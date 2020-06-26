Нарьян-Мар, 26 июня 2020, 17:19 — REGNUM Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики проведут этим летом цикл исследовательских работ по изучению влияния нефтедобычи на трансформацию экосистем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе исследовательского центра.
Экспедиция стартует 29 июня 2020года. В составе группы — шесть учёных. Научная группа проведёт отбор проб грунта, воды, растений и гидробионтов, а затем определит изотопный состав радионуклидов, которые могут содержаться в образцах.
«Предварительный отбор проб, проведённый в ходе экспедиции в феврале 2020 года в западной части НАО, показал, что вероятность обнаружения искусственных радионуклидов достаточно высока. Лабораторный анализ выявил присутствие стронция-90 и цезия-137 в речной рыбе и пробах снега», — сообщили в центре.
Работа по изучению трансформации наземных экосистем приморских территорий Севера, находящихся под влиянием добычи алмазов и нефти, ведётся в рамках госзадания. Сбор проб будет осуществляться в ключевых точках на ненарушенной территории в западной части округа, в техногенно изменённой центральной зоне НАО и в восточной части, где ведутся разработки углеводородных месторождений.
Ученые отмечают, что НАО — наименее изученный с точки зрения радиоэкологии регион СЗФО. Потенциальное влияние радиации на состояние тундровых экосистем до сих пор неизвестно. Отдельные исследования на предмет последствий ядерных испытаний на Новой Земле проводились в 1990-е годы в рамках международных программ. Но, как отмечают учёные, многие объекты остались без внимания.
Особый интерес представляет дельта реки Печора (центральная зона НАО). В ноябре 1980 года на Кумжинском газокондесатном месторождении, находящемся примерно в 60 км к Северо-Востоку от столицы НАО Нарьян-Мара, произошёл мощный неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси, а затем начался пожар. Для его ликвидации на глубине порядка 1,5 тысяч метров был взорван ядерный заряд мощностью 37,6 килотонны (ядерный заряд «Пирит»).
Ранее представитель компании, намеренной вести разработку месторождения заявлял о том, что радиационная обстановка на объекте соответствует естественным значениям. Однако, как считают учёные, вне зависимости от геологических условий места проведения подземного взрыва и его мощности подобные объекты могут иметь последствия и скрытые угрозы. Техногенная радиация способна распространяться по системам трещин и разломов, водоносным, газовым и нефтяным горизонтам.
Владельцы лицензии на добычу закрыли учёным доступ к месторождению, поэтому специалисты ФИЦКИА УрО РАН проведут отбор проб на прилегающих территориях.
Итогом анализа отобранных проб станут выводы о влиянии радионуклидов на экологическое состояние тундры. Кроме того, учёные смогут выработать практические рекомендации по разработке нормативной базы обращения с отходами с повышенным содержанием естественных радионуклидов, образующихся при нефте‑ и газодобыче. Также будет проведена оценка влияния ионизирующего излучения на местных жителей через конечный продукт пищевой цепи (ягель-олень-человек).