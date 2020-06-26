Бостон, США, , 10:25 — REGNUM Ультрафиолетовое излучение способно быстро и полностью уничтожить коронавирус. К такому выводу пришли учёные из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета, сообщает портал Biospace.

Группа специалистов, которой руководил микробиолог Энтони Гриффитс, провела эксперимент с воздействием ультрафиолетового излучения на загрязнённый новым коронавирусом материал. Применялся дальний ультрафиолет (FUV).

Учёные установили, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса сократилось на 99% за шесть секунд, а при дозировке в 22 мДж/см2 на полное уничтожение потребовалось 25 секунд. Это означает, что энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт может обеззаразить комнату площадью 15 квадратных метров.

Эксперты также напомнили, что ультрафиолет применяют против патогенов на протяжении 40 лет, при этом человеку находиться под излучением опасно. Итоги своего эксперимента они намерены опубликовать в одном из рецензируемых журналов.

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