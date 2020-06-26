Пекин, , 08:45 — REGNUM В южной китайской провинции Хайнань учёные обнаружили неизвестный науке вид папоротника цератоптерис. Об этом 26 июня сообщает газета «Хайнань жибао».

По данным издания, новый вид растения был найден исследователями в северной части острова, в водно-болотистых угодьях Яншань административного центра провинции города Хайкоу. Первооткрыватели назвали найденный вид папоротника «Син», отдав должное заслугам учёного ботанического сада при Академии наук КНР Син Фуу. Известный исследователь долгое время занимался научными изысканиями на Хайнане.

Отмечается, что в мире в настоящее время существует шесть видов папоротника цератоптерис, два из которых открыты китайскими учёными. Новый открытый вид уже включён в перечень видов и список охраняемых растений Китая.