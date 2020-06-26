Кемерово, , 06:56 — REGNUM Научно-образовательный центр «Кузбасс» (НОЦ «Кузбасс») в режиме видеоконференции открыл представительство в Монголии.

От Кемеровской области в официальной встрече участвовали руководители минобрнауки региона, эксперты НОЦ мирового уровня, руководители федерального научно-исследовательского института угля и углехимии, а также региональных вузов; от Монголии — представители монгольских высших учебных заведений и общества «Знание», на базе которого и создано представительство.

Как уточнили в НОЦ «Кузбасс», стороны обсудили направления сотрудничества и приступили к разработке дорожной карты взаимодействия.

Отметим, что в рамках задач научно-образовательного центра «Кузбасс» по созданию представительств за рубежом в октябре 2019 года заключено соглашение с Китайской Академией наук, Институтом углехимии в городе Тайюань.