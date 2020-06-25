Ашхабад, , 20:35 — REGNUM Ученые института химии Академии наук Туркмении представили ряд разработок, в числе которых оказалось изготовление брикетов из гармалы (Peganum harmala или могильник обыкновенный) — растения, применяющегося в традиционной медицине стран Туркестана, передает «Туркменистан: золотой век».

Для получения брикетов измельченную траву, увлажненную водой, перемешивают до получения однородной массы, которую после этого формируют в брикеты при строго определенной температуре и давлении, а затем в сушильной камере поэтапно нагревают до 90 градусов по Цельсию в течение двух часов.

Госиздание отмечает, что в гармале содержится сразу несколько видов алкалоидов, которые обладают большой физиологической активностью и оказывают лечебное воздействие на организм человека.

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