Архангельск, , 13:01 — REGNUM Экипаж судна тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус» во время исследования акватории возле Северного острова Новой Земли обнаружил возможное местоположение депо арктической австро-венгерской экспедиции 1872−1874 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Анализ полученных материалов позволил североморцам предположить, где именно находился продовольственный склад экспедиции, которая была проведена более века назад» — сообщили в пресс-службе.

Экипаж провёл фото‑ и видеосъёмку берегов островов Баренца и полуострова Литке. Детальное изучение обнаруженного североморцами места и поиск подтверждающих историческую находку артефактов будет проведено в августе.

Отметим, что само депо было заложено в августе 1872 года. Треть стоимости всей экспедиции была отведена на постройку данного сооружения.