Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM Укрепление казахского языка в Казахстане не должно ущемлять статус русского языка. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете «Ана тiлi» («Родной язык»).

«Язык — это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности», — сказал глава государства. Он отметил, что преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке.

В качестве примера Токаев привел опыт Малайзии, где сначала решили отказаться от английского языка, но сохранили статус языка в вузах для дипломатических контактов.

Президент добавил, что подрастающее поколение должно владеть и русским, и казахским языками. Вместе с тем в начальных классах приоритет необходимо отдать казахскому языку.

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