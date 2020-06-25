Москва, , 07:26 — REGNUM В центральной и западной части Приволжья и на Урале Гидрометцентр ожидает температуру ниже нормы на 4 °C, а на большей части Азиатской части страны прогнозируется температура до 8 °C выше нормы, до конца июня. Об этом информирует погодное ведомство, передает РИА Новости.

Сообщается, что в центре и на западе Приволжья и на Урале прогнозируется +12…16 °С.

Также уточняется, что среднесуточная температура воздуха на большей части Сибири превысит норму на 4−8°С и подымется до +20 °С.

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