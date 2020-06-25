Новосибирск, , 05:07 — REGNUM Директор Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович принял участие в церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации 2019 года, которая прошла накануне, 24 июня, в Екатерининском зале Кремля.

Государственные премии в области науки и технологий были присуждены доктору физико‑математических наук, академику РАН, заведующему лабораторией Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаилу Предтеченскому, доктору физико‑математических наук, академику РАН, директору Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрию Марковичу и доктору технических наук, профессору, главному научному сотруднику Института теплофизики имени С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН Владимиру Меледину — за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

«Михаил Рудольфович Предтеченский, Владимир Генриевич Меледин и Дмитрий Маркович Маркович совершили настоящую научно-технологическую революцию, создали реактор, выпускающий одностенные углеродные нанотрубки в объёме десятков тонн в год, — отметил на церемонии вручения президент РФ Владимир Путин. — К сожалению, Михаил Рудольфович, руководитель группы, не смог быть сегодня в Москве. Но подчеркну, что именно он стал автором технологии, которую мировое научное сообщество искало с момента открытия уникальных свойств нанотрубок, многократно повышающих прочность материалов, которые используются практически во всех сферах экономики и промышленности. И именно наши учёные нашли решение, достигли здесь абсолютного лидерства, обеспечили стратегическое преимущество России по критически важному направлению. Сделали это новосибирские физики. И как тут не вспомнить Ломоносова, убеждённого, что российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном»

В ответном слове Дмитрий Маркович отметил, что их работа, удостоенная Государственной премии, — это вклад большого количества научных сотрудников, инженеров Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, компании OCSiAl.

«Эта работа от фундаментальных начал исследований неравновесных систем, разработки методов диагностики и моделирования до воплощения в лидирующую мировую индустрию производства одностенных углеродных нанотрубок выполнена в Новосибирском Академгородке — это крупнейший инфраструктурный проект 60‑х годов, имевший наивысший государственный приоритет и обеспечивший значительный вклад в экономику и безопасность страны», — сказал он.

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