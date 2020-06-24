Москва, , 16:21 — REGNUM Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал парад Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

https://twitter.com/roscosmos/status/1275754168003764224

На снимке запечатлен центр Москвы и движущаяся по Красной площади военная техника. Фотография была сделана в 10:45 мск.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы Советского Союза в войне с нацистской Германией и ее сателлитами.

После завершения парада президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными гостями прошелся по Красной площади вдоль трибун, чтобы перейти в Александровский сад на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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