Москва, 24 июня 2020, 16:21 — REGNUM Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал парад Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.
https://twitter.com/roscosmos/status/1275754168003764224
На снимке запечатлен центр Москвы и движущаяся по Красной площади военная техника. Фотография была сделана в 10:45 мск.
Напомним, сегодня, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы Советского Союза в войне с нацистской Германией и ее сателлитами.
После завершения парада президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными гостями прошелся по Красной площади вдоль трибун, чтобы перейти в Александровский сад на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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