Москва, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM
В функционале Академии наук РФ нет права заниматься научной деятельностью. И это не шутка. О странном парадоксе приходилось слышать не раз. Прозвучала эта тема и на Общем собрании РАН во вторник 23 июня 2020 года.
На вопрос ИА REGNUM о том, что даст изменение ФЗ, президент РАН пояснил:
Совершенно не понятно, как в таком очевидном на первый взгляд вопросе может появиться загвоздка. И если Академия наук отделена от институтов, которые находятся в ведении Минобразования, то как можно в этом случае руководить академическими исследованиями, как можно осуществлять то самое прогнозирование, которое вменено РАН, или осуществлять стратегическое планирование? А эта функция должна быть именно у ученых, убежден их глава.
Все же так и остается неясным, почему при поддержке президента страны и соответствующем поручении, данном — внимание — еще в октябре 2019 года, то есть в доковидное время, воз и ныне там.
Российская академия наук по-прежнему остается полководцем без армии. Ведь если предполагается научное сопровождение работ по системе стратегического планирования, как прозвучало в докладе президента РАН, и «создание в Академии наук специализированного подразделения, обеспечивающего проведение научных работ», то почему институты никак не вернутся в родную гавань? В конце концов, считает глава РАН, Академия могла бы быть соучредителем научных организаций. Не самый лучший выход, но все же лучше, чем ничего.
А уж если ссылаться на ковидное время, то как раз оно и должно ускорить решение зависших проблем. Ведь именно эта пандемия показала, насколько важно быстро принимать решения и оперативно действовать — с СИЗами, койками, лекарствами и вакцинами. Ковид как раз мог бы стать не тормозом, а катализатором многих процессов, которые тормозят эффективную работу Академии наук.
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