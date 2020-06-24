Москва, , 14:16 — REGNUM

« Надо вносить поправки в 253 Федеральный закон (ФЗ), где у Академии наук в основных видах деятельности появилось бы проведение научных исследован ий», — заявил ее глава Александр Сергеев.

В функционале Академии наук РФ нет права заниматься научной деятельностью. И это не шутка. О странном парадоксе приходилось слышать не раз. Прозвучала эта тема и на Общем собрании РАН во вторник 23 июня 2020 года.

На вопрос ИА REGNUM о том, что даст изменение ФЗ, президент РАН пояснил:

«Только в этом случае у Академии наук появится Госзадание, у нас может быть поставлена нормальная научная работа. Многие говорят, зачем вам научная работа? Научной работой должны заниматься академические институты. Когда с нас требуют по закону, чтобы мы занимались прогнозированием, надо понимать, что прогнозирование и стратегическое планирование — это научная работа. Это не пассивная экспертиза, о которой мы говорим. Вот вам прислали на экспертизу, давайте напишите заключение и все. А не прислали, тогда и не надо. Это активная работа экспертного сообщества, научная работа. Такая работа Академии наук пока не разрешена законодательно.

Совершенно не понятно, как в таком очевидном на первый взгляд вопросе может появиться загвоздка. И если Академия наук отделена от институтов, которые находятся в ведении Минобразования, то как можно в этом случае руководить академическими исследованиями, как можно осуществлять то самое прогнозирование, которое вменено РАН, или осуществлять стратегическое планирование? А эта функция должна быть именно у ученых, убежден их глава.

« Об этом идет речь и мы уже долгое время за это бьемся. Есть соответствующая позиция президента страны. Но не все так просто решается, особенно в ковидное время. Вы правильно ставите этот вопрос. Это ключевой момент — возвращение в основные виды деятельности Академии наук проведение научных исследований », — заключил академик Сергеев.

Все же так и остается неясным, почему при поддержке президента страны и соответствующем поручении, данном — внимание — еще в октябре 2019 года, то есть в доковидное время, воз и ныне там.

Российская академия наук по-прежнему остается полководцем без армии. Ведь если предполагается научное сопровождение работ по системе стратегического планирования, как прозвучало в докладе президента РАН, и «создание в Академии наук специализированного подразделения, обеспечивающего проведение научных работ», то почему институты никак не вернутся в родную гавань? В конце концов, считает глава РАН, Академия могла бы быть соучредителем научных организаций. Не самый лучший выход, но все же лучше, чем ничего.

А уж если ссылаться на ковидное время, то как раз оно и должно ускорить решение зависших проблем. Ведь именно эта пандемия показала, насколько важно быстро принимать решения и оперативно действовать — с СИЗами, койками, лекарствами и вакцинами. Ковид как раз мог бы стать не тормозом, а катализатором многих процессов, которые тормозят эффективную работу Академии наук.

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