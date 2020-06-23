Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM Российская Академия наук — это платформа, где могут быть проинтегрированы усилия различных государственных структур, заявил на Общем собрании РАН её глава Александр Сергеев.
В своем докладе на Общем собрании РАН во вторник 23 июня, которое впервые в истории Академии прошло не в Большом зале РАН, а узким составом нескольких участников в президиуме академии — остальные были «на удалёнке» — Александр Сергеев особо подчеркнул значимую роль академических институтов в борьбе с COVID-19.
Были созданы уникальные тест-системы, которые за 15 минут позволяют получить результат о наличии вируса в крови человека. Значительный успех достигнут в разработке вакцин разного типа в нескольких институтах Академии наук. Особо отметил глава РАН разработки Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова по созданию цельновирионной инактивированной вакцины. И хотя хай-фай последнего времени — это субъединичные вакцины, ДНК‑ и РНК-вакцины, над которыми также идет работа в ряде академических институтов, но цельновирионные вакцины не только не теряют своего значения, а сегодня выходят в лидеры. Не только потому, что хорошо себя зарекомендовали в борьбе с полиомиелитом, энцефалитом и желтой лихорадкой — эти вакцины как раз и разработаны Институтом Чумакова — этому способствует и «поведение» коронавируса, который стал понятнее специалистам.
По словам академика Сергеева, работы в институте Чумакова успешно ведутся, и «уже в 2020 году может быть начато промышленное производство в достаточно больших масштабах — до нескольких миллионов вакцин».
В числе достижений и препарат против коронавирусной инфекции — триазавирин, созданный специалистами СО РАН. Его активно закупают китайцы, а ученые сейчас работают над переводом лекарства в ингаляционную форму. Разумеется, нельзя забыть и о средствах защиты: успехом пользуются камеры для дезинфекции, также созданные академическими учеными. На сайте РАН есть кнопка COVID-19, кликнув на которую, можно получить всю самую передовую и достоверную информацию о заболевании, узнать новости о борьбе с ним, услышать мнения видных ученых.
И хотя власти страны высоко оценили вклад ученых РАН в борьбу с пандемией, удостоив их высоких наград, в том числе высшей — Государственной премии, до сих пор, как отметил академик Сергеев, не удается в полной мере реализовать идею методического руководства научными исследованиями, которые возложены на Академию наук.
Ещё одной проблемой остается отделённость академических институтов от самой Академии наук. Они находятся в ведении Минобразования, как во времена ФАНО. Теперь ФАНО нет, а проблема осталась. Предложение ученых такое — стать соучредителями научных организаций. Это бы решило много проблем. А сейчас «никакого участия на равных быть не может», заявил глава РАН.
И, конечно, остается нерешенным вопрос о статусе Российской академии наук. «ФГБУ — статус обидный для РАН», — подчеркнул ее глава.
Президент РАН убежден, что «при определенном описании функционала и устройства таких организаций, как Академия наук» можно было бы улучшить уровень взаимоотношений с федеральными органами исполнительной власти. При этом РАН могла бы действовать более эффективно.
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