Москва, , 18:02 — REGNUM Российская Академия наук — это платформа, где могут быть проинтегрированы усилия различных государственных структур, заявил на Общем собрании РАН её глава Александр Сергеев.

« Это и академические институты, которые находятся в ведении Минобрнауки, это и институты ФМБА, и институты Росздравнадзора, это и институты Минздрава , — отметил президент РАН. — В этом смысле Академия наук должна быть родной для всех. Правильно подчеркивать, что мы действительно готовы на нашей площадке, не лоббируя какие-то наши академические интересы, организовывать взаимодействие ученых, которые работают в разных государственных структурах. И ковид (COVID-19) это продемонстрировал ».

В своем докладе на Общем собрании РАН во вторник 23 июня, которое впервые в истории Академии прошло не в Большом зале РАН, а узким составом нескольких участников в президиуме академии — остальные были «на удалёнке» — Александр Сергеев особо подчеркнул значимую роль академических институтов в борьбе с COVID-19.

Были созданы уникальные тест-системы, которые за 15 минут позволяют получить результат о наличии вируса в крови человека. Значительный успех достигнут в разработке вакцин разного типа в нескольких институтах Академии наук. Особо отметил глава РАН разработки Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова по созданию цельновирионной инактивированной вакцины. И хотя хай-фай последнего времени — это субъединичные вакцины, ДНК‑ и РНК-вакцины, над которыми также идет работа в ряде академических институтов, но цельновирионные вакцины не только не теряют своего значения, а сегодня выходят в лидеры. Не только потому, что хорошо себя зарекомендовали в борьбе с полиомиелитом, энцефалитом и желтой лихорадкой — эти вакцины как раз и разработаны Институтом Чумакова — этому способствует и «поведение» коронавируса, который стал понятнее специалистам.

« Последние наблюдения за развитием коронавируса, по-видимому, поднимают шансы именно цельновирионных вакцин , — отметил президент РАН. — Ковид характеризуется большим числом бессимптомных пациентов. Такие пациенты фактически получают некоторую вирусную нагрузку, но без существенных неприятных симптомов. Тем не менее, пациенты нарабатывают антитела. Это и есть некая вакцинация, такая вот цельновириорнная вакцинация. И поскольку мы видим точно, что ковид идет на спад, это может свидетельствовать о том, что нарабатывается большое количество антител в результате такой как бы естественной вакцинации. По последним данным, в Москве уже 17% людей с наработанными антителами G, а врачей — больше 30%. Это наблюдение говорит в пользу того, что цельновириорнная вакцина тоже может сыграть роль ».

По словам академика Сергеева, работы в институте Чумакова успешно ведутся, и «уже в 2020 году может быть начато промышленное производство в достаточно больших масштабах — до нескольких миллионов вакцин».

В числе достижений и препарат против коронавирусной инфекции — триазавирин, созданный специалистами СО РАН. Его активно закупают китайцы, а ученые сейчас работают над переводом лекарства в ингаляционную форму. Разумеется, нельзя забыть и о средствах защиты: успехом пользуются камеры для дезинфекции, также созданные академическими учеными. На сайте РАН есть кнопка COVID-19, кликнув на которую, можно получить всю самую передовую и достоверную информацию о заболевании, узнать новости о борьбе с ним, услышать мнения видных ученых.

И хотя власти страны высоко оценили вклад ученых РАН в борьбу с пандемией, удостоив их высоких наград, в том числе высшей — Государственной премии, до сих пор, как отметил академик Сергеев, не удается в полной мере реализовать идею методического руководства научными исследованиями, которые возложены на Академию наук.

« Мы законодательно получаем контроль над всей научной деятельностью в стране в сфере фундаментальных и поисковых исследований , — отметил президент РАН. — Как нам эффективно реализовать его, разговор пойдет сегодня, как сказал Валерий Николаевич (министр Фальков) нам придется ещё долго работать, прежде чем эти полномочия были бы реализованы максимально эффективно ». Это «не наши фантомные боли», добавил глава РАН, «это нужно стране».

Ещё одной проблемой остается отделённость академических институтов от самой Академии наук. Они находятся в ведении Минобразования, как во времена ФАНО. Теперь ФАНО нет, а проблема осталась. Предложение ученых такое — стать соучредителями научных организаций. Это бы решило много проблем. А сейчас «никакого участия на равных быть не может», заявил глава РАН.

И, конечно, остается нерешенным вопрос о статусе Российской академии наук. «ФГБУ — статус обидный для РАН», — подчеркнул ее глава.

« Мы неоднократно обращались с просьбой к руководителям страны о повышении организационно-правового статуса, такие предложения есть и сейчас. В чем здесь проблема? Академия наук имеет сложную организационно-правовую структуру. С одной стороны, это государственная академия, а с другой стороны, это общественная организация. Потому что происходят выборы и в члены Академии наук, руководители РАН тоже выбираются, и это очень важная и принципиальная черта , — отметил глава РАН. — Нет больше других организаций, которые совмещают в себе и государственные, и общественные черты в организации. И нам кажется правильным, чтобы у нас в гражданском кодексе появится такой особый тип организации — государственная академия наук ».

Президент РАН убежден, что «при определенном описании функционала и устройства таких организаций, как Академия наук» можно было бы улучшить уровень взаимоотношений с федеральными органами исполнительной власти. При этом РАН могла бы действовать более эффективно.

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