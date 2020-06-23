Рязань, , 16:41 — REGNUM Центр по разработке противовирусных вакцин планирует открыть в Рязанской области на базе биофармацевтического предприятия «Форт», сообщили 23 июня в пресс-службе Госкорпорации «Ростех». Специализированный комплекс позволит ускорить выход новых препаратов на рынок.

В научно-исследовательском центре планируют разрабатывать живые вирусные вакцины, а также вакцины для профилактики гриппа на основе клеточных технологий. Комплекс, площадью более тысяч квадратных метров, будет состоять из четырёх лабораторий: клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР. Рабочие места получат 65 новых сотрудников. Центр планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

«Сегодня мир регулярно сталкивается со вспышками различных инфекций. Создание высокотехнологичного научно-исследовательского центра открывает новые возможности для исследований в этой области. С 2021 года на его базе планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» это совместный актив холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и компании Marathon Group