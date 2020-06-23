Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Гипотезу о том, что в марте в США могло быть более 8,7 млн зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 выдвинули ученые из университета американского штата Пенсильвания, сообщается на сайте журнала Science Traslational Medicine.

К данному исследованию подключились также сотрудники Корнелльского университета и университета штата Монтана. По мнению специалистов, 80% случаев не были зарегистрированы из-за того, что заразившиеся не проходили тестирование на коронавирус, при том что официальные данные говорят, что в этот период времени в стране было зафиксировано только 100 тысяч заражений SARS-CoV-2.

Ученые пришли к таким выводам наткнувшись на большой скачок случаев заболевания, похожего на грипп. Исследователи указывают на то, что смертельные исходы в США официально увеличивались в два раза каждые три дня, что соответствует предложенной ими расчетной модели, что, как считают ученые, говорит о правильности гипотезы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент США Дональд Трамп заявил, что он распорядился уменьшить масштабы тестирования в США на коронавирус для снижения числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране.

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