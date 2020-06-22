Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic и агентство NASA подписали соглашение о стимулировании орбитального космического туризма на Международную космическую станцию (МКС), сообщает 22 июня пресс-служба компании.

Представители Virgin Galactic вместе со специалистами Центра космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне разработают программу отбора и подготовки туристов, желающих посетить Международную космическую станцию (МКС).

По словам генерального директора Virgin Galactic Джорджа Уайтсайдса, компания хочет, чтобы тысячи людей получили возможность увидеть Землю из космоса.

Напомним, ранее компания Space Adventures с 2001 по 2009 годы на борту российских космических кораблей «Союз» отправила на МКС восемь космических туристов. За каждого туриста «Роскосмосу» было заплачено порядка $20 млн.

Теперь компания Virgin Galactic хочет взять на себя функции посредника между NASA и компанией SpaceX, которая планирует использовать корабль Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС.

По некоторым данным, компания уже предлагает суборбитальные космические туры стоимостью $250 тыс.

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