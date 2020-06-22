Москва, , 16:42 — REGNUM Российский гидрометеорологический орбитальный аппарат «Электро-Л» № 2 снял процесс передвижения тени кольцевого солнечного затмения по поверхности Земли, изображение опубликовано 22 июня на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Съёмка была произведена с орбиты высотой 36 тыс. км. Отчётливо видно, как тень проходит с запада на восток от Восточной Африки до Юго-Восточной Азии.

«Российский космический аппарат «Электро-Л» номер 2 с высоты 36 000 километров запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня», — указано в сообщении.

https://twitter.com/roscosmos/status/1275044783342436352

Кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, наблюдалось 21 июня в Центральноафриканской Республике, Эфиопии и Конго, в Китае и Северной Индии. С территории России было видно только частичное затмение.

Читайте ранее в этом сюжете: IRNA: Иран будет иметь 18 отечественных спутников к концу года