Москва, , 12:58 — REGNUM Член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM самые значимые поправки к Конституции РФ, касающиеся развития науки, и оценил их работоспособность. По мнению эксперта, назрела необходимость развития многих направлений, касающихся цифрового сегмента:

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко © Сергей Плуготаренко

«Наследие СССР (особенно в области научно-технического базиса, системы образования и т. д.) плюс появившиеся в России за 2000−2020 годы собственные новые технологии (платформы, сервисы, проекты из сферы цифровой экономики: софт, онлайн-платформы, технологии искусственного интеллекта, IoT, Big Data, коммуникационные и соцмедиа платформы) являются мощнейшим конкурентным преимуществом современной России в цифровой век. Но для сохранения и развития этих направлений, для того чтобы Россия оставалась заметным игроком на цифровом всемирном ландшафте, сильной «цифровой державой» — необходима не просто поддержка этих направлений.

Полагаю, что прежде всего речь идёт о признании значимости научно-технического направления. Необходимы создание и подтверждение значимости всему «высокотехнологичному» и цифровому, на уровне национальной идеи… Где, как не в Конституции, можно закрепить этот статус? Отлично, что это происходит именно на таком уровне (в главном законе страны). И вдвойне правильно, что это происходит именно сейчас, когда на фоне сложностей экономического, социального (как последствия COVID-19), геополитического напряжения — необходимы решения, подтверждающие желание нашей страны «сделать ставку» на научно-технический прогресс.

Развитие научно-технического потенциала должно происходить не на словах. Мы дошли до той развилки, когда невозможно конкурировать с международными лидерами, опираясь исключительно на «талантливых российских программистов» и «наработки отечественной IT-отрасли, медицины, биотеха, космической индустрии…». Необходимы инвестиции в науку, признание ее базой для дальнейшего развития всех отраслей, связанных с высокими технологиями. Нужны те самые меры господдержки (конкретные, точечные, долгосрочные и эффективные), о которых в поправках к Конституции говорится лишь обобщенно.

Образно говоря, сегодня нельзя построить даже социальную сеть, которая была бы конкурентна международным игрокам, если она не имеет в качестве базиса сильную научно-техническую основу (технологии ИИ, решения по высоким нагрузкам и распределенным сетям, железо, софт, шифрование и т. д.). Все это говорит о том, что России для сохранения текущих высоких позиций в современном мире — необходимо признание важности науки и техники и мощнейшие инвестиции в эту область. Сегодня мы как никогда вплотную подошли к этому вопросу. И хорошо, что важность его выносится на уровень Конституции. Но одного этого недостаточно. Должны включиться дополнительные механизмы, которые уже на более «земном» уровне запустят процессы перезапуска научно-технической школы России и инвестиции в это направление.

Прикладные отрасли — так же важны, как и международный статус России. В то же время важно помнить о повышении статуса отраслей, связанных с инженерными, прикладными, масс-маркет-решениями на основе разработок научно-технической отрасли. Условно, люди, занятые в софтверной отрасли, в интернет-разработках, в смежных отраслях цифровой экономики, — должны получить статус одних из важнейших специалистов страны. Делающих ее решения в ключевом сегменте — цифровом.

Так же как и компании (национальные лидеры, госкорпорации, реальные бизнес-игроки, даже представители МСП и стартапы), связанные с использованием наработок научно-технического базиса, должны получить признание и поддержку. Направление их деятельности должно стать предметом гордости и стимулирования. И тогда эти решения и компании смогут выходить на международные рынки. В этой задаче (в конечном счете) должна быть заинтересована вся наша страна, этот процесс международной экспансии наших решений и игроков — должен стать одним из следствий поддержки научно-технического развития. Как в современности, так и в будущем. Мы должны быть готовы к вступлению в эру «шестого технологического уклада», и для этого у нас теперь есть все «заготовки»: сильная школа-базис, собственные лидеры и технологии, а теперь еще и признание важности этого направления на уровне главного закона страны.

Отлично, что поправки к Конституции содержат ряд «новелл» современности: цифровые права и обязанности граждан, инфобезопасность и статус научно-технологической сферы. Это поможет повысить статус науки, технологий (в том числе цифровых) в глазах граждан, самих специалистов-инженеров, государства. И гипотетически поможет поднять эти направления на более высокий уровень (вспомним, как признание-статусность таких направлений, как космос, наука, мирный атом в СССР помогли этим отраслям за 10−20 лет достичь небывалых высот).

a.raec.ru. Также нами сформулированы предложения отрасли (и РАЭК), сформулированные также на краткосрочную перспективу: ЭкономикаРунета.рф Если говорить в общем, то подчеркну: информация и данные — новая нефть экономики, их анализ и моделирование — новый инструментарий социальной инженерии. А доступ к информации, цифровым сервисам и знаниям — обязательное право каждого современного гражданина». Ещё добавлю, что план правительства по восстановлению экономики — в краткосрочной перспективе (3−7 месяцев) — отличный инструмент, который, правда, нуждается в значительной доработке. Этот вопрос мы детально обсуждали недавно в ОНФ (и мои тезисы там ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования российским президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Однако из-за мировой эпидемии коронавируса голосование по ним пришлось отложить на 1 июля 2020 г.