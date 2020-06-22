Тегеран, , 07:48 — REGNUM 21 июня заместитель министра образования, науки, исследований и технологий Ирана Али хаки Седиг заявил, что университеты и образовательные центры будут проводить занятия как онлайн, так и очно с начала учебного года (5 сентября). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистом IRNA, Седиг отметил, что возобновление работы университетов и образовательных центров состоится 5 сентября, о чем ранее заявил представитель министерства науки страны.

Говоря о готовности к приему студентов университетами с 5 сентября, он подчеркнул, что предусмотрена гибкость при инициировании нового учебного семестра различными университетами.

Седиг также отметил, что университеты сами решают, как будут проходить занятия и какие курсы будут включены в занятия, проходящие на дистанционной или очной основе.

С момента вспышки коронавируса (COVID-19) иранские университеты использовали метод дистанционного обучения для завершения текущего учебного семестра.