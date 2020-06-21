Сан-Диего, США, , 22:20 — REGNUM Американские учёные разработали принципиально новый тип препарата — наногубки, которые связывают и обезвреживают коронавирус SARS-CoV-2, а также блокируют излишние цитокины, которые вызывают «цитокиновый шторм» — главную причину смерти при COVID-19. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Отмечается, что наногубка представляет собой полимерное ядро, покрытое клеточными мембранами, извлеченными из клеток эпителия легких и клеток макрофагов. Таким образом губки покрыты теми же белковыми рецепторами, что и имитируемые ими клетки. Вирус SARS-CoV-2 встречает эту частицу, связывается с ней, и уже не может проникнуть в клетку. Покрытие наногубки мембранами макрофагов обеспечивает всасывание воспалительных белков цитокинов, которые являются главной причиной чрезмерной воспалительной реакции организма при COVID-19 — «цитокинового шторма».

Исследования учёных показали, что использование разработанных ими «биологических приманок» в концентрации пять миллиграммов на миллилитр, блокирует 93% вирусов SARS-CoV-2. Учёные отмечают, что если к вакцинам и антивирусным препаратам инфекция через какое-то время все-таки выработает устойчивость, то наногубки продолжат быть столь же эффективными.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из университета Бристоля обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 с помощью своего шипа может соединяться с белком нейропилин-1 (NRP1) и таким образом проникать в клетки организма. Открытие позволит учёным создать новый тип вакцин и лекарств против COVID-19.

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