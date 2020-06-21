Лондон, , 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в испытаниях ингалятора могут принять участие лица старше 50 лет с положительным тестом на коронавирус и имеющие другие сопутствующие заболевания. В течение двух недель участники испытаний будут регулярно вдыхать из небулайзера препарат SNG-001, который представляет собой интерферон из бета-группы. О своём состоянии пациенты должны будут сообщать по видеосвязи. Также состоится апробация нового метода лечения на 100 пациентах больницы.

Предполагается, что ингаляция лёгких бета-интерфероном будет способствовать стимулированию иммунитета и не позволит болезни, протекающей в лёгкой форме, перейти в более тяжёлую степень.

Журналисты издания подчеркнули, что в Великобритании в настоящее время больным COVID-19, которые лечатся на дому, не прописывается никакое лечение. Больным лишь предписывают самоизолироваться и надеяться, что их состояние не ухудшится.

Таким образом, ингаляция станет первым специализированным методом лечения COVID-19, который в Великобритании используется вне стен больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Стэндфордского университета начали клинические испытания препарата для лечения гепатита В интерферон-лямбда (интерферон третьего типа) как средства лечения COVID-19.

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