Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Международная группа исследователей подтвердила связь между тяжестью протекания COVID-19 и группой крови больного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт препринтов medRxiv и bioRxiv.

Отмечается, что исследование проводилось на базе клиник Колумбийского университета в США и Мазандаранского университета в Иране, а также ряда клиник в Китае. Учёные пришли к выводу, что наиболее тяжело переносят COVID-19 пациенты со второй группой крови, обладатели третей и четвертой группы имеют среднюю вероятность тяжёлого течения заболевания. Наиболее легко COVID-19 переносят больные с первой группой крови.

С чем связан этот эффект, исследователи пока не могут сказать. Результат работы учёных ещё не рецензировался авторитетными учёными, однако, данные исследования уже цитировались в авторитетном научном журнале The New England Journal of Medicine.

Напомним, ранее Jerusalem Post сообщал, что люди с первой группой крови имеют меньше шансов заразиться коронавирусом нового типа, согласно ряду исследований, опубликованных во всем мире во время пандемии.

