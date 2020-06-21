Москва, , 16:11 — REGNUM Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» показа снимки редкого астрономического явления — кольцеобразное затмение Солнца.

«В ряде регионов РФ можно было наблюдать частные фазы затмения Солнца. В 2020 году это астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния», — сообщили в Роскосмосе.

https://twitter.com/roscosmos/status/1274617300285603840

Отмечается, что наибольшая фаза затмения, видимая из России, составила 0,45 и была видна на юге Алтайского края, Туве и Республике Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, кольцеобразное солнечное затмение с максимальной фазой случилось 21 июня в 9:40 мск и его максимально было видно в Африке, Азии, КНР и в акватории Тихого океана.

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