Москва, , 08:53 — REGNUM Редкое, кольцеобразное затмение Солнца смогут в формате частных фаз наблюдать жители России 21 июня. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Московского планетария.

По данным пресс-службы, кольцеобразное солнечное затмение случится с максимальной фазой в 9:40 мск и его максимально же будет видно в Африке, Азии, КНР и в акватории Тихого океана.

«На территории России видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом максимальное солнечное затемнение при данном затмении достигнет 0,944.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в России можно было наблюдать полутеневое лунное затмение в вечернее время с 20:46 мск, которое продолжалось 3 часа 18 минут.