Москва, , 01:24 — REGNUM Необычно жаркая температура установилась в России на севере азиатской части, а показатели термометров на юге европейской части страны демонстрируют снижение температуры до 35−37 градусов. Об этом глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в опубликованном 20 июня пресс-службой ведомства видео интервью.

Комментируя высокие температурный показатели на Колыме, Чукотке, Якутии и некоторых других регионов, Вильфан отметил следующее: «Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдается и прогнозируется в ближайшие дни на севере азиатской части страны».

Температура на севере в этой части страны выше, чем на юге. По словам метеоролога, такое распределение температур объясняется тем, что в северных регионах стоит антициклонная солнечная погода, в то время как солнце над этими территориями летом не заходит за горизонт, и земля прогревается круглые сутки. «И там температура достигает и 25, и 27, и даже 31 градуса», — отметил ученый.

Между тем аномальная жара на юге начинает спадать. «На юге Европейской части России лето наступило уже давно, и температура тоже понижается, но от 42 градусов (в Калмыкии, Астраханской области, на востоке Ставрополья) до 35−37», — заявил Вильфанд, отметив, что вода на побережье Черного моря уже прогрелась до 22 градусов, а на Азовском море — до 23.

Ранее Вильфанд рассказал об ожидаемой погоде в Москве на 24 июня, день проведения парада Победы.

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