Лондон, , 20:15 — REGNUM Британские учёные обнаружили, что у пациентов с COVID-19 повышена концентрация гормона кортизола в крови, и чем выше его содержание, тем выше риск смертности. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона взяли пробы у 535 пациентов, находящихся на лечении в клиниках колледжа. Обнаружилось, что у всех пациентов с COVID-19 уровень кортизола гораздо выше нормы ― 619 нмоль/л при норме 519 нмоль/л. У некоторых пациентов уровень гормона достигал 3,2 тысячи нмоль/л.

Отметим, что кортизол является гормоном стресса и помогает организму мобилизоваться, производя соответствующие изменения в метаболизме, сердечно-сосудистой системе и иммунитете. Так, при плановой операции концентрации кортизола достигает 1000 нмоль/л.

Однако, чрезмерное содержание кортизола является серьёзной патологией, считают учёные. Так, увеличение концентрации вдвое от нормы повышало смертность пациентов на 42%. Пациенты с повышенным уровнем кортизола до 744 нмоль/л проживали в среднем до 36 дней, а имеющие концентрацию гормона выше 744 нмоль/л ― всего 15 дней.

Таким образом, отмечают учёные, содержание кортизола в крови можно рассматривать как биомаркер тяжести заболевания COVID-19 и приоритета в медицинской помощи.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что учёные США установили, что по концентрации белка реналазы в крови можно определить, насколько тяжело будет протекать COVID-19 у пациентов.

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