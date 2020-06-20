Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Недостаток физической активности может быть связан с повышенным риском смертности от рака. Об этом свидетельствует исследование учёных из США, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Oncology.

В исследовании под руководством Сьюзан Гилкрист из Техасского университета приняли участие 8002 добровольца старше 45 лет. Учёные наблюдали за здоровьем этой группы людей в течение нескольких лет, также в течение недели каждый из добровольцев носил специальное устройство, позволяющее измерить ежедневный средний уровень физической активности.

За средний период наблюдений в течение 5,3 лет от рака умерли 268 участников исследования (3,3%). Анализ с поправкой на пол, возраст и медицинские показатели показал, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск смерти от рака оказался значительно выше. Учёные установили, что даже 30 минут низкоинтенсивной физической нагрузки, такой как ходьба, снижают риск смертности от рака на 8%.

«Эти данные свидетельствуют о том, что сидячий образ жизни является потенциальным фактором риска смертности от рака, и подтверждают представления общественного здравоохранения о том, что достаточный уровень физической активности у взрослых способствует их долголетию», — отметили авторы исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года группа учёных под руководством Кифа Диаза из Медицинского колледжа Колумбийского университета представила результаты исследования, показавшего, что ежедневная физическая нагрузка в течение 30 минут снижает риск преждевременной смерти на 35% среди людей старше 45 лет, ведущих малоподвижный образ жизни.

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