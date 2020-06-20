Москва, , 09:16 — REGNUM Немецкий телескоп eROSITA завершил первый обзор неба в рентгеновском диапазоне. 19 июня об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Телескоп eROSITA (сокращение от англ. extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array — расширенные наблюдения в рентгеновском диапазоне с помощью матричного телескопа) разработан Институтом внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии. Этот телескоп установлен на российскую космическую обсерваторию «Спектр-РГ», запущенную в июле 2019 года.

В июне 2020 года оба основных телескопа обсерватории «Спетр-РГ» — российский ART-XC и немецкий eROSITA — завершили сканирование всего неба в рентгеновских лучах. В Роскосмосе отмечают, что телескоп eROSITA позволил выявить в десять раз больше источников энергии, чем на считавшейся прежде лучшей в мире карте, построенной с помощью немецкой космической обсерватории ROSAT.

«Эта карта всего неба полностью меняет наш взгляд на высокоэнергичные процессы во Вселенной. Мы видим такое богатство деталей — красота этого изображения просто поражает», — подчеркнул научный руководитель телескопа eROSITA в Институте внеземной физики Общества имени Макса Планка Петер Предель.

Планируется, что через несколько дней телескопы обсерватории «Спектр-РГ» начнут второй обзор неба. Эта работа должна продлится до конца 2020 года. Всего телескопам предстоит выполнить семи полных обзоров, в результате будет получена карта в 5 раз чувствительнее той, что была построена по итогам первого обзора.

«Тогда появится уверенность, что наши карты и каталоги источников будут использоваться астрофизиками и космологами всех стран мира как минимум следующие двадцать лет, пока не появятся более совершенные рентгеновские телескопы, и ученые не решат, что пора делать новую, еще более чувствительную карту рентгеновского неба», — добавил научный руководитель обсерватории «Спектр-РГ» академик Рашид Сюняев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Роскосмосе заявили о завершении первого полного осмотра неба российским телескопом ART-XC на борту обсерватории «Спектр-РГ».

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