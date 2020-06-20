Ханчжоу, Китай, , 07:24 — REGNUM Археологи обнаружили в провинции Чжэцзян на востоке Китая комплекс неолитических мастерских возрастом от 4500 до 4800 лет, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Чжэцзянском институте культурных реликвий и археологии, комплекс уезда Дэцин получил название Чжунчуминского места раскопок. Он расположен в 18 км от руин Лянчжу, которые получили всемирную славу за их наследие возрастом по меньшей мере 5000 китайской цивилизации.

Данный комплекс стал крупнейшим из когда-либо найденных на руинах культуры Лянчжу, которая известна своей изящной нефритовой резьбой. В период с 2017 по 2019 годы археологи обнаружили около 3000 единиц изделий из нефрита, а также нефритовых заготовок на месте. Также были найдены инструменты для обработки нефрита.