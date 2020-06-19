Москва, , 23:06 — REGNUM 19 июня закончила работу дистанционная смена Олимпиадных школ Московского физико-технического института. Свои знания по математике, физике и информатике повысили 317 школьников из 7 стран. Об этом сообщает Центр развития ИТ-образования МФТИ.

Занятия с юными дарованиями проводили члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, ведущие преподаватели топовых российских и зарубежных вузов.

Доцент кафедры Общей физики МФТИ и методист отделения физики Олимпиадных школ Леонид Колдунов отметил, что дистанционное обучение в какой-то мере даже дало положительный эффект, так как многим семиклассникам в удаленном формате оказалось даже проще работать.

За смену прошло более 100 часов факультативов.

В июле и августе состоятся ещё две смены лагеря, в которых в центре внимания будут биомедицина, химия, компьютерное зрение, информационная безопасность, машинное обучение и анализ данных. Тестирование на них открыто до 23 июня.