Севастополь, , 20:26 — REGNUM Ученые из Севастопольского государственного университета и Научно-исследовательского института Сельского хозяйства Крыма заявили о том, что им удалось обнаружить большие подземные запасы пресной воды на полуострове. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

Сообщается, что ученые два года исследовали два подземных высокотемпературных очага в горных районах Крыма. В ходе исследований было установлено, что по сети тектонических разломов идет миграция больших объемов пресных вод.

Уточняется, что подземные потоки проходят на глубине 900−1100 метров. Температура воды там составляет 80−85 градусов Цельсия. Есть потоки и на глубине 350--500 метров. Эти потоки мигрируют по разломам в коре через весь полуостров.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией Севастопольского госуниверситета, кандидат технических наук Николай Ковалев рассказал, что эти подземные воды уникальны, так как они формируются в «природных опреснителях» на глубине более 2,5 километров.

Ковалев допускает, что такие подземные потоки вполне возможно использовать для водоснабжения населенных пунктов на полуострове. Конечно проблема добычи глубоких подземных вод заключается в высокой стоимости бурения. Но в Крыму есть участки, где данные подземные потоки поднимаются до глубины в 300 метров и даже меньше — там бурение будет не столь дорогим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму после 2014 года возникли трудности с водоснабжением, так как власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал по которому из Днепра на полуостров поступало 85% необходимой ему пресной воды.