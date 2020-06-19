Пекин, , 18:25 — REGNUM В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Пекине, в КНР проведены исследования, которые показали, что заражение в результате употребления морепродуктов и других продуктов питания происходить не может, сообщает 19 июня Синьхуа со ссылкой на заявление специалиста-эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Личжао.

Ученый подтвердил, что наиболее распространенным способом заражения коронавирусом нового типа служит воздушно-капельный путь, с особенно высоким риском во время длительного пребывания в закрытых помещениях с высокими уровнями концентрации аэрозолей.

Значительно ниже, по словам Фэн Личжао, угроза заражения через ЖКТ. Тем не менее, эпидемиолог настаивает на том, что важнейшей мерой предосторожности является соблюдение гигиены питания, качественная переработка пищевых продуктов, а также дезинфекция посуды и кухонных принадлежностей.