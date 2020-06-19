Пекин, , 07:13 — REGNUM Данные о геноме коронавируса, обнаруженного на оптовом рынке Пекина, опубликовали эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая. Об этом 19 мая говорится в заявлении организации.

«Официально опубликованы данные об эпидемиологической ситуации на рынке «Синьфади» и геноме вируса», — говорится в сообщении.

В частности центр опубликовал сведения о геноме, маркированном как NMDC60013902−01, NMDC60013903−02, и геноме вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903−03).

Эксперты центра передали результаты своей работы во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане