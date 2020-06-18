Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Стартовал XVI Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования». В работе форума онлайн, в режиме видеоконфренций, принимают участие более 1000 человек из 49 стран мира.

Конкурс проводится Санкт-Петербургским Горным университетом уже 16 лет, а с 2018 года проходит под патронажем Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

Партнером XVI международного форума выступила компания ФосАгро. Форум — открытая дискуссионная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы в области развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов. Среди направлений по которым ведет работу форум — «технологии комплексной переработки минерального сырья с получением материалов нового поколения», «новые подходы к решению проблем нефтегазовой отрасли», «геотехнологии освоения недр», «экономика устойчивого развития и глобальные инвестиционные тренды», «информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация» и другие.

Открыл работу форума ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Он подчеркнул, что молодые исследователи, молодые специалисты и ученые — это перспективное будущее минерально-сырьевого и нефтегазового секторов мировой экономики.

К участникам конкурса также обратились Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, директор отдела научной политики и создания потенциала ЮНЕСКО Пегги Оти-Боатенг, член коллегии Министерства иностранных дел РФ, ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, президент Совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и представители ведущих профильных вузов мира.

«Тема недропользования является одной из самых важных в современной мировой экологической и экономической повестке. Только осознанные и разумные разработки, безопасная и эффективная добыча и использование полезных ископаемых обеспечат сохранение баланса между интересами человека и природы. Ключевая роль в поиске подходов в недропользовании принадлежит науке. Желаю вам интересной и насыщенной работы в рамках форума, новых перспективных профессиональных контактов, инновационных проектов и успешной их реализации», — заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам помощника руководителя Администрации Президента РФ Кирилла Молодцова, геологическая отрасль — основа экономики любой страны и обеспечения минеральной-сырьевой, энергетической и экономической безопасности.

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко отметил высокий интерес к форуму не только в России, но и за рубежом. Александр Яковенко рассказал, что сборники лучших работ будут передадим послам иностранных государств, аккредитованных в Москве, что позволит специалистам горнодобывающей промышленности по всему миру ознакомиться с результатами работ победителей конкурса.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро», член Совета управляющих Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО Андрей Гурьев отметил, что проведением столь значимого международного научного события, участие в котором принимают представители 232 вузов мира, Горный подтверждает свой статус ведущего профильного университета планеты.

«Вопреки пандемии, которая заставила многие страны закрыться, поставить барьеры на пути сотрудничества, в рамках этого форума научная жизнь будет бурлить и идти вперед», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Он добавил, что компания «ФосАгро», поддерживающая молодых исследователей по всему миру в рамках совместной с ЮНЕСКО программы «Зеленая химия для жизни», будет с интересом следить за работой форума, а её специалисты примут участие в конкурсных секциях в качестве экспертов.

«Для ФосАгро, одной из 36 компаний мира, отмеченных ООН за приверженность ответственному ведению бизнеса статусом компании-лидера Глобального Договора, очень важно, что в ходе работы форума отдельные его секции будут посвящены принципам устойчивого развития горного производства, рачительному использованию минерального сырья. Это поможет формированию новой этики научного прогресса, предусматривающей заботу о сохранении природного многообразия земли и благополучии будущих поколений», — резюмировал Андрей Гурьев.