Новосибирск, , 16:36 — REGNUM В рамках реализации проекта строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) сформировано предварительное штатное расписание: состав и примерная численность сотрудников, которые потребуются при эксплуатации объекта, сообщается на официальном сайте наукограда Кольцово.

«После сдачи в эксплуатацию в центре будут работать порядка 400 — 500 сотрудников, — уточнил заместитель директора, главный инженер института ядерной физики Сибирского отделения РАН, кандидат физико-математических наук Игорь Чуркин. — Потребуется около 150 специалистов, работающих на экспериментальных станциях СИ и занимающихся разработкой новых, а также работающих в лабораторном корпусе; примерно 120 физиков и инженеров, связанных с эксплуатацией ускорительного комплекса центра, и порядка 80 специалистов инженерно-технологических служб, обслуживающих ускорительный комплекс».

По словам Чуркина, по предварительным оценкам к 2028 году внешними пользователями экспериментальных станций станут 300 специалистов — такое количество пользователей будет работать в ЦКП «СКИФ» ежедневно.