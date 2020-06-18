Белгород, , 13:37 — REGNUM Новейший препарат для лечения псориаза разработали сотрудники НИИ Фармакологии живых систем Белгородского государственного университета, сообщили 18 июня в пресс-службе вуза. У крема практически нет побочных эффектов.

Препарат для лечения псориаза обладает противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектами. Биологически активные вещества крема, преимущественно белки, вырабатывают в культуре стволовые клетки. Они, в свою очередь, снижают воспаление и подавляют псориаз.

«Представленные на рынке средства от псориаза обладают множеством побочных эффектов — могут вызывать диспигментацию кожи, стероидный дерматит, избыточный рост волос на любых участках тела, аллергические реакции и инфекции кожи. После отмены многих препаратов возможно обострение болезни, а после возобновления лечения эффективность снижается. У крема, который разработали наши учёные, низкие побочные эффекты, поэтому в скором времени, возможно, он поможет многим людям», — говорит руководитель НИИ Фармакологии живых систем д.м.н., профессор Михаил Покровский.

Эффективность нового препарата доказана испытаниями на животных.