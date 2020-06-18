Белгород, 18 июня 2020, 13:37 — REGNUM Новейший препарат для лечения псориаза разработали сотрудники НИИ Фармакологии живых систем Белгородского государственного университета, сообщили 18 июня в пресс-службе вуза. У крема практически нет побочных эффектов.
Препарат для лечения псориаза обладает противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектами. Биологически активные вещества крема, преимущественно белки, вырабатывают в культуре стволовые клетки. Они, в свою очередь, снижают воспаление и подавляют псориаз.
Эффективность нового препарата доказана испытаниями на животных.