Сеул, , 13:37 — REGNUM В 2024 году южнокорейская компания KT SAT запустит на орбиту новый спутник «Mugunghwa 6A», который откроет эру спутников 5G. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя компании.

По их словам, до конца года планируется утвердить полезную нагрузку и технические характеристики спутника, а в следующем году — приступить к производству.

Спутник «Mugunghwa 6A» заменит запущенный в 2010 году спутник «Mugunghwa 6», срок службы которого заканчивается в 2025 году.

Известно, что новый спутник будет оснащен технологией HTS, позволяющей увеличить пропускную способность передачи данных в более чем 10 раз.

Отмечается, что со второй половины года южнокорейская компания KT SAT приступит к совместному проекту с ЕС, направленного на изучение и внедрение технологии 5G в спутники.