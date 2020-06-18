Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Директору Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, члену-корреспонденту РАН, доктору исторический наук Андрею Головнёву присуждена Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2019 года за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики». Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Кунсткамеры.

Директору Кунсткамеры Андрею Головнёву присуждена Государственная премия РФ в области науки Фото: пресс-служба МАЭ РАН

Указ, о присуждении государственной награды подписал президент РФ Владимир Путин. Награждение состоится 24 июня 2020 года в Кремле.

Как отметили в музее, Головнёв — признанный в России и за рубежом специалист в области антропологии и этнологии Арктики, в течение 40 лет проводивший полевые работы на Ямале, Таймыре, Гыдане, Полярном Урале, Русском Севере, Чукотке, в Югре, Якутии, Скандинавии, на Аляске и в других областях Арктики и Субарктики.

«Фундаментальные исследования он сочетал с научно-прикладными разработками и их популяризацией средствами кинематографа и музейно-выставочной деятельности», — подчеркнули в пресс-службе.

Результаты исследований Андрея Головнёва в Арктике положили начало новому в отечественной науке направлению и научной школе «антропология движения», которая является одновременно методологией исследования и технологией применения научных знаний о мобильности в истории и современности.