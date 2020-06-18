Барнаул, , 08:48 — REGNUM Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, назвавшего прорывом клинические испытания, в которых для лечения от коронавирусной инфекции применяли стероид дексаметазона, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Применение глюкокортикоидных гормонов в лечении легочных заболеваний практикуется уже давно, поэтому каким-то открытием это назвать сложно. Однако подобные выводы о методах лечения поражений легких, вызванных коронавирусной инфекцией, основанные на высоком уровне доказательности, позволяют надеяться на внедрение в клиническую практику современных алгоритмов ведения подобных пациентов.

Очевидно, что до сих пор в вопросах, относящихся к лечению коронавирусной инфекции, много неясного. Зачастую проводятся лишь симптоматическое лечение и попытки противовирусной терапии, которые в случае деструктивного процесса в легких сравнительно малоэффективны. Предложение использовать глюкокортикостероиды — это вариант патогенетической терапии, которая, не воздействуя на сами вирусные частицы, позволяет уменьшить их неблагоприятное влияние на ткани».

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о прорыве, осуществлённом британскими учёными. В своих клинических испытаниях лечения от коронавирусной инфекции они использовали стероид дексаметазона.

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