Пекин, , 05:46 — REGNUM Симптомы заражения коронавирусом у детей и взрослых могут отличаться, говорится в исследовании китайских учёных, результаты которого опубликовало издание PLoS Medicine.

Проведенное в четырёх больницах в Западном Китае исследование показало, что у 76% заболевших детей проявлялась лихорадка, в то время как у взрослых этот симптом проявлялся в 44% случаев. Дети чаще имеют сильный кашель, диарею и рвоту. Кроме того, проблемы с лёгкими у детей появляются позже.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки в мире было выявлено почти 120 тысяч заразившихся SARS-CoV-2 и около 5,5 тысяч умерших от коронавирусной инфекции.

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