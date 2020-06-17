Женева, Швейцария, , 20:02 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения приняла решение прекратить испытания препарата гидроксихлорохина в качестве лекарственного средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня, 17 июня, заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо.

Она рассказала, что в ходе ряда исследований было установлено, что гидроксихлорохин не имеет положительного эффекта для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время данные исследований должны быть опубликованы на сайте ВОЗ, отметила Рестрепо.

Напомним, что гидроксихлорохин — это препарат против малярии. В некоторых странах его стали использовать для борьбы с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что принимал данный препарат для профилактики коронавируса.