Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Американская космическая корпорация SpaceX планирует строительство плавучей морской платформы, пригодной для запусков ракет, способных долететь до Луны и Марса, заявил 17 июня глава корпорации Илон Маск.

При этом SpaceX опубликовала объявление о наборе инженерных кадров для работ над таким морским космодромом. По предварительным планам, плавучий космический стартовый комплекс будут строить в штате Техас на побережье Мексиканского залива.

По утверждению представителей SpaceX, морской космодром будет создаваться в расчёте на перспективу полётов к Луне и Марсу, а также проведения туристических полетов вокруг Земли.

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