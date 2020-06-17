Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Концепцию внешнего вида Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) представили на заседании рабочей группы по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений в министерстве строительства Новосибирской области.

Концепцию разрабатывают проектировщики АО «Центральный проектно-технологический институт» («ЦПТИ»). Эксперты рассмотрели эскизы основного здания, генплана территории СКИФа, 3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.

После чего разработчикам были даны рекомендации по корректировке внешнего вида здания, по выбору материалов и технологий, по расположению объектов.

«Перед проектировщиками стоит непростая задача — создать целостный стилевой комплекс с единой ландшафтной и дорожно-транспортной сетью, с удобными дорожками, смотровой площадкой, теплыми переходами из одного корпуса в другой, — прокомментировал главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков. — Планируется, что вся территория центра коллективного пользования «СКИФ» будет разделена на четыре зоны: входная, основная, техническая и вспомогательная».

Работа над концепцией внешнего облика будет продолжена.