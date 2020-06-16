Москва, , 21:26 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса в Центре имени Гамалеи должны начаться 17 июня. Об этом сегодня, 16 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телепрограммы «Док Ток» на «Первом канале».

«Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — рассказал Мурашко.

По словам доктора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, клинические испытания вакцины займут порядка 1,5 месяца. Пациенты, на которых будут испытывать вакцину, проведут в стационаре под пристальным наблюдением врачей 28 дней. Вакцина бустерная — она вводится два раза — в нулевой день и на 21-й день.