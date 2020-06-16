Сеул, , 14:39 — REGNUM Препарат «Ралоксифен», используемый для профилактики и лечения остеопороза, может быть эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на результаты исследования экспертов из Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA) и Национального института здоровья (NIH).

В ходе тестирования более 3 тыс. препаратов экспертам удалось выяснить, что «Ралоксифен» способен подавлять активность коронавируса на клеточном уровне.

По мнению специалистов, помимо коронавируса данный препарат также может быть эффективен при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

Известно, что в настоящее время представители учреждений ведут подготовку к началу клинических испытаний.