Белозёрский район, Курганская область, , 11:44 — REGNUM В Курганской области к концу 2020 года жители и гости Зауралья смогут увидеть святилище «Савин-1» таким, каким оно было пять тысяч лет назад. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Зауральский Стоунхендж» с высоты птичьего полёта Пресс-служба губернатора Курганской области

Этим летом активно ведётся работа по созданию историко-культурного парка под открытым небом «Культовое место-обсерватория «Савин» в Белозёрском районе, который ещё называют «зауральским Стоунхенджем»

Некоторые учёные считают, что святилище «Савин-1» наши предки могли использовать в качестве древней обсерватории. Заведующий учебно-исследовательской археологической лабораторией Курганского государственного университета Игорь Новиков отмечает, что материалы раскопок на этом месте долгие годы обрабатывали учены различных дисциплин: зоологи, ботаники, антропологи, археологи.

Работы проводятся на средства Фонда Президентских грантов, который предоставил 3,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области обустроят «зауральский Стоунхендж»