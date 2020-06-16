Баргузинский район, Бурятия, , 08:03 — REGNUM На территории Забайкальского национального парка зафиксировали появление крайне редкой птицы, которую на Байкале видели в последний раз в 1982 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе дирекции заповедников «Заповедное Подлеморье», в период весеннего пролёта здесь увидели чирка-клоктуна.

Как отмечается, он был один в группе из чирков-трескунков, чирков-свистунков, шилохвостей и широконосок. Птицы отдыхали после долгого перелёта на Малом Бормашевом озере.

На территории Забайкальского нацпарка клоктун не появлялся до этого никогда. В Баргузинском заповеднике последняя встреча с ним произошла 38 лет назад.

«С большого расстояния удалось сделать фотоподтверждение встречи, качество плохое, но опознать клоктуна легко, благодаря яркому и узнаваемому окрасу оперения», — добавили в дирекции.

Добавим, что ранее многочисленные стаи клоктунов начали резко сокращаться в 60-е годы. По мнению учёных, причиной этого стали болезни, вспыхивавшие в местах скопления зимующих птиц, ослабленных дальними перелетами. В результате птица оказалась в Красной книге России.

Читайте также: Численность бакланов на Байкале остаётся неизменной